10 января количество выздоровевших в Псковской области превысило число заболевших COVID-19

За минувшие сутки выздоровели 263 человека, а заболели – 229. «Пусть так и будет дальше – вместе мы сможем этого добиться», - отметил глава региона. Всего в Псковской области поправились 13 тыс. 605 пациентов.

В Пскове коронавирус диагностировали у 66 человек (всего 9 тыс. 608). В Порховском районе добавились 45 инфицированных (всего 858), в Новосокольническом — 23 (всего 557), в Невельском — 21 (всего 1 тыс. 71). 19 человек заразились в Псковском районе (всего 2 тыс. 195), в Опочецком — 12 (всего 683). 9 случаев COVID-19 подтвердились в Пушкиногорском районе (всего 173), 8 — в Островском (всего 1 тыс. 193), по 6 — в Печорском (всего 531) и Пустошкинском (всего 180). В Плюсском районе выявили 4 заболевших (всего 351), в Новоржевском - 3 (всего 268), в Дедовичском (всего 380) и Себежском (всего 304) - 2. По одному ковидбольному находятся в Гдовском (всего 271), Стругокрасненском (всего 248) и Локнянском (всего 175) районах. Всего с начала пандемии это заболевание обнаружили у 26 тыс. 39 человек.

Умерли от коронавируса 106 человек. В частности, 10 января подтвердился еще один летальный исход от этого заболевания. «Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор.