Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

10 января количество выздоровевших в Псковской области превысило число заболевших COVID-19

11 января 2021 года, 09:59

10 января количество выздоровевших от коронавируса в Псковской области превысило число заболевших. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки выздоровели 263 человека, а заболели – 229. «Пусть так и будет дальше – вместе мы сможем этого добиться», - отметил глава региона. Всего в Псковской области поправились 13 тыс. 605 пациентов.

10 января количество выздоровевших в Псковской области превысило число заболевших COVID-19

В Пскове коронавирус диагностировали у 66 человек (всего 9 тыс. 608). В Порховском районе добавились 45 инфицированных (всего 858), в Новосокольническом — 23 (всего 557), в Невельском — 21 (всего 1 тыс. 71). 19 человек заразились в Псковском районе (всего 2 тыс. 195), в Опочецком — 12 (всего 683). 9 случаев COVID-19 подтвердились в Пушкиногорском районе (всего 173), 8 — в Островском (всего 1 тыс. 193), по 6 — в Печорском (всего 531) и Пустошкинском (всего 180). В Плюсском районе выявили 4 заболевших (всего 351), в Новоржевском - 3 (всего 268), в Дедовичском (всего 380) и Себежском (всего 304) - 2. По одному ковидбольному находятся в Гдовском (всего 271), Стругокрасненском (всего 248) и Локнянском (всего 175) районах. Всего с начала пандемии это заболевание обнаружили у 26 тыс. 39 человек.

Умерли от коронавируса 106 человек. В частности, 10 января подтвердился еще один летальный исход от этого заболевания. «Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский кремль и Покровскую башню ждет пятилетняя реставрация
Великолучанин убил мужчину и выбросил труп в реку
Подписано соглашение между администрацией Псковской области, профсоюзами и объединениями работодателей
Количество переломов ключиц у псковских детей возросло за время новогодних каникул
Псковский драмтеатр получил федеральный статус
Ревнивая псковичка в ходе ссоры ударила мужа ножом
Пять катков будут работать в Пскове
83 малыша родились в новогодние праздники в Пскове
Несколько десятков домов в Пскове остались без отопления и горячей воды из-за утечки

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:16 11.01.2021

Пусть так будет и дальше - заявил губернатор о заболевших за сутки...

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи