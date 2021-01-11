В Никольском храме в Печорском монастыре идут противоаварийные работы

В церкви Николы Вратаря (1565 года) в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре проходит замена колокольных балок. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

В монастыре проходят первоочередные противоаварийные работы. Специалисты уже провели сканирование и фотофиксацию Лазаревской церкви. С помощью лазерного 3D-сканирования они смогли получить цифровую копию физических объектов, не трогая и не разрушая их.

Кроме того, были проведены конструктивные мероприятия по стабилизации Северного склона на территории Псково-Печерского монастыря.