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Общество

В Никольском храме в Печорском монастыре идут противоаварийные работы

11 января 2021 года, 09:30

В церкви Николы Вратаря (1565 года) в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре проходит замена колокольных балок. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

В Никольском храме в Печорском монастыре идут противоаварийные работы

В монастыре проходят первоочередные противоаварийные работы. Специалисты уже провели сканирование и фотофиксацию Лазаревской церкви. С помощью лазерного 3D-сканирования они смогли получить цифровую копию физических объектов, не трогая и не разрушая их.

Кроме того, были проведены конструктивные мероприятия по стабилизации Северного склона на территории Псково-Печерского монастыря.

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