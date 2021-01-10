Псковский Роспотребнадзор: Случаи заражения в ведомстве носят «семейный» характер

Псковский Роспотребнадзор опроверг слухи об очаге коронавируса в ведомстве. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. «Никакого очага в Роспотребнадзоре Псковской области нет», - говорится в заявлении. Представители ведомства пояснили, что единичные случаи заражения носят «семейный» характер.

«Да, наши сотрудники постоянно выезжают на все действующие очаги, проводят эпидрасследования и обработку помещений. Есть и больные COVID-19 сотрудники – как, впрочем, уже в каждой организации и на каждом предприятии. Но единичные случаи заражения сотрудников в основном носят «семейный» характер – заразились от детей, родственников. Ни одного очага в структуре Роспотребнадзора не зафиксировано», - рассказали в Роспотребнадзоре.