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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё, чтобы ограничения быстрее ушли

10 января 2021 года, 15:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал статистику COVID-19 на своей странице в Instagram.

Глава региона обратил внимание на число выписанных за сутки псковичей, переболевших коронавирусом.

«+216 пациентов выписались. Показатель достаточно высокий. Завтра начинаются трудовые будни. Давайте вместе сделаем всё, чтобы ограничения как можно быстрее ушли из нашей жизни», - обратился губернатор к жителям области.

Кроме того, Михаил Ведерников выразил соболезнования родственникам умерших от коронавируса: «COVID-19 унес жизнь ещё одного человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким».

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