Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Стали известны подробности смертельного пожара в Великолукском районе

10 января 2021 года, 12:25

Подробности смертельного пожара, произошедшего 10 января в деревне Ерёмкино Великолукском районе сообщает Псковское агентство информации.

Его жертвами стали двое мужчин и две женщины. По словам соседей, в доме проживали асоциальные элементы. Жилой дом не был электрифицирован и газифицирован, отапливался газовым баллоном. По предварительным данным, именно его возгорание и стало причиной пожара. После тушения обнаружены тела четырёх человек.

На месте происшествия работает следственный комитет, пожарная испытательная лаборатория. Выясняются обстоятельства произошедшего.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский Роспотребнадзор: Случаи заражения в ведомстве носят «семейный» характер
Число жертв пожара в Великолукском районе выросло до пяти
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё, чтобы ограничения быстрее ушли
Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области
Новые специалисты появились в Псковской областной инфекционной больнице
Четыре человека погибли в результате пожара в Великолукском районе
«Чудо рождественской ночи» пройдет во дворе Постникова
Волонтеры поздравили с праздниками воспитанников Бельско-Устьенского дома-интерната
Десять улиц отремонтировали в Псковской области в честь 75-летия Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района