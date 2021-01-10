Стали известны подробности смертельного пожара в Великолукском районе

Подробности смертельного пожара, произошедшего 10 января в деревне Ерёмкино Великолукском районе сообщает Псковское агентство информации.

Его жертвами стали двое мужчин и две женщины. По словам соседей, в доме проживали асоциальные элементы. Жилой дом не был электрифицирован и газифицирован, отапливался газовым баллоном. По предварительным данным, именно его возгорание и стало причиной пожара. После тушения обнаружены тела четырёх человек.

На месте происшествия работает следственный комитет, пожарная испытательная лаборатория. Выясняются обстоятельства произошедшего.