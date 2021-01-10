Новые специалисты появились в Псковской областной инфекционной больнице

Психолог-кинезиолог и врач-психиатр появились в больницах Пскова и в Великих Лук. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейкона своей странице в соцсети Instagram.

«В декабре 2020 года в штат псковского подразделения взят грамотный психолог-кинезиолог для работы с пациентами, а в январе 2021 года в штат великолукского филиала принят врач-психиатр с большим опытом работы в Москве. Кроме своевременной диагностики у постели пациентов при необходимости назначения терапии наши специалисты готовы работать с родственниками пациентов», – рассказала Анастасия Повторейко.

Кроме того, за помощью к специалистам обращаются медицинские работники, находящиеся в изматывающих условиях труда.