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Культура

«Чудо рождественской ночи» пройдет во дворе Постникова

9 января 2021 года, 21:16

«Чудо рождественской ночи» пройдет во дворе Постникова. Культурно – образовательная программы состоится завтра, 10 января в 11.00 и 13.00, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Пришедшие дети и взрослые узнают историю Рождества Иисуса Христа, как это событие изображалось на иконах, а также о том, как складывались рождественские традиции и почему принято украшать именно ёлку. В конце программы родителей и детей ждёт творческое задание.

Записаться можно по телефону 8(811) 229-22-60. Количество человек в группах ограничено. 

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