Десять улиц отремонтировали в Псковской области в честь 75-летия Победы

Улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны или названы в честь Дня Победы, были приведены в порядок в рамках проекта «Улицы Победы» в прошедшем году. Об этом напомнил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отремонтировали улицы в Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Дедовичах, в Великолукском и Порховском районах.

Всего их десять: улица имени дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в Пскове; улица имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского в Пскове; улица имени майора Рымара в Острове; улица имени партизана Сергея Орлова в Порхове; улица Аудрини (погибшая латышская деревня) в селе Полоное Порховского района; улица имени партизанки-разведчицы Раисы Гавриловой в Опочке; улица имени партизана Владимира Бундзена в Дедовичах; улица 9 Мая в деревне Лычево Великолукского района; улицы имени героев Советского Союза Ивана Боченкова и Елизаветы Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района.