За очереди и трудности в получение медпомощи наказана руководитель Псковской городской поликлиники. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что во время новогодних каникул получил много сообщений о том, что в Псковской городской поликлинике большие очереди и люди не могут получить медицинскую помощь. Запрос в учреждение никаких результатов не дал. Руководство поликлиники заверило, что очередей нет. Было назначено проведение проверки, которая подтвердила справедливость обращений и выявила ряд нарушений.

Руководитель поликлиники получил дисциплинарное взыскание и поручение в сжатые сроки организовать адекватную работу учреждения.

«Новогодние каникулы – это напряженное время для системы здравоохранения, но жители нашей области должны получать полноценную медицинскую помощь вне зависимости от даты календаря.

Благодарю всех, кто своевременно дал сигнал о наличии проблемы», - отметил губернатор.