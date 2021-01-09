Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

За очереди и трудности в получение медпомощи наказана руководитель Псковской городской поликлиники

9 января 2021 года, 10:35

За очереди и трудности в получение медпомощи наказана руководитель Псковской городской поликлиники. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что во время новогодних каникул получил много сообщений о том, что в Псковской городской поликлинике большие очереди и люди не могут получить медицинскую помощь. Запрос в учреждение никаких результатов не дал. Руководство поликлиники заверило, что очередей нет. Было назначено проведение проверки, которая подтвердила справедливость обращений и выявила ряд нарушений.

Руководитель поликлиники получил дисциплинарное взыскание и поручение в сжатые сроки организовать адекватную работу учреждения.

«Новогодние каникулы – это напряженное время для системы здравоохранения, но жители нашей области должны получать полноценную медицинскую помощь вне зависимости от даты календаря.

Благодарю всех, кто своевременно дал сигнал о наличии проблемы», - отметил губернатор.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Волонтеры поздравили с праздниками воспитанников Бельско-Устьенского дома-интерната
Десять улиц отремонтировали в Псковской области в честь 75-летия Победы
Коронавирус нашли еще у 205 жителей Псковской области
Синоптики прогнозируют наступление морозов
Александр Седунов: Никаких опасений для здоровья учителей и детей нет
Михаил Ведерников призвал псковичей за выходные набраться сил на весь 2021 год
Глава Центра СПИД назвала правильным и обоснованным решение о возвращении в Псковской области к очному обучению
Умер штурмовавший Рейхстаг псковский ветеран
В псковских храмах проверили соблюдение требований пожарной безопасности

Комментарии

Авторизация
No comments
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»