Коронавирус нашли еще у 205 жителей Псковской области. Такие цифры в своем Instagram-аккаунте привел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что уровень заболеваемости не вырос.

«Роста заболеваемости не происходит благодаря своевременно принятым мерам, а также всем, кто соблюдает правила противовирусной безопасности, друзья, за это вам отдельное спасибо», – отметил губернатор.

Он попросил оставшиеся выходные дни провести по возможности дома.

За сутки выздоровели 65 человек, один человек умер.