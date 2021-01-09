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Общество / Здоровье

Коронавирус нашли еще у 205 жителей Псковской области

9 января 2021 года, 10:19

Коронавирус нашли еще у 205 жителей Псковской области. Такие цифры в своем Instagram-аккаунте привел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что уровень заболеваемости не вырос.

«Роста заболеваемости не происходит благодаря своевременно принятым мерам, а также всем, кто соблюдает правила противовирусной безопасности, друзья, за это вам отдельное спасибо», – отметил губернатор.

Он попросил оставшиеся выходные дни провести по возможности дома.

За сутки выздоровели 65 человек, один человек умер. 

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