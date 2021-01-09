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Общество

Синоптики прогнозируют наступление морозов

9 января 2021 года, 09:54

Синоптики прогнозируют наступление морозов. Впервые за зиму на европейскую часть России придет арктический воздух, что приведет к по-настоящему зимним морозам, сообщает ТАСС.

Похолодание начнется уже в субботу, 9 января, и будет повсеместным, а к воскресенью температура достигнет своей климатической нормы. Температура понизится в Санкт-Петербурге, Архангельске, Коми, Новгороде, Твери, Смоленске, Иваново.

На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, погода вернется к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. 

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