Синоптики прогнозируют наступление морозов. Впервые за зиму на европейскую часть России придет арктический воздух, что приведет к по-настоящему зимним морозам, сообщает ТАСС.

Похолодание начнется уже в субботу, 9 января, и будет повсеместным, а к воскресенью температура достигнет своей климатической нормы. Температура понизится в Санкт-Петербурге, Архангельске, Коми, Новгороде, Твери, Смоленске, Иваново.

На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, погода вернется к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс.