Михаил Ведерников призвал псковичей за выходные набраться сил на весь 2021 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона в последние новогодние выходные набраться сил и созидательной энергии на весь 2021 год.

«Дорогие друзья, впереди последние новогодние выходные. Желаю вам провести эти дни с семьёй и самыми близкими людьми, чтобы набраться сил и созидательной энергии на весь грядущий год», – написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году у псковичей будет много вызовов. «Но, я уверен, что вместе мы справимся с любыми испытаниями!» – подчеркнул глава региона.