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Общество

Умер штурмовавший Рейхстаг псковский ветеран

8 января 2021 года, 14:45

7 января скончался великолучанин Иван Михайлович Александров: ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы и штурма Рейхстага. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского обкома КПРФ.

Умер штурмовавший Рейхстаг псковский ветеран
Иван Михайлович Александров
Фото пресс-службы Псковского обкома КПРФ
Иван Михайлович родился в деревне Михайлово Велижского района Смоленской губернии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 16 лет. В сентябре 1942 года Иван Александров был призван на фронт Тургиновским военкоматом Калининской области. 

За штурм Рейхстага Александров получил орден Красной Звезды. Награждался Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями за боевые заслуги. Иван Михайлович вспоминал: «Свою подпись на стене Рейхстага я оставил, но только 3 мая 1945 года. Я поднял разбитый кирпич и написал: «Дошел от Смоленска до Рейхстага. Александров».

С 1988 года Иван Михайлович Александров жил в Великих Луках. Вел активную общественную жизнь, интересовался политикой, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Псковское областное отделение КПРФ приносит свои искренние соболезнования родным и близким ветерана.

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