Умер штурмовавший Рейхстаг псковский ветеран

7 января скончался великолучанин Иван Михайлович Александров: ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы и штурма Рейхстага. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского обкома КПРФ.

Иван Михайлович родился в деревне Михайлово Велижского района Смоленской губернии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 16 лет.

В сентябре 1942 года Иван Александров был призван на фронт Тургиновским военкоматом Калининской области.

За штурм Рейхстага Александров получил орден Красной Звезды. Награждался Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями за боевые заслуги. Иван Михайлович вспоминал: «Свою подпись на стене Рейхстага я оставил, но только 3 мая 1945 года. Я поднял разбитый кирпич и написал: «Дошел от Смоленска до Рейхстага. Александров».

С 1988 года Иван Михайлович Александров жил в Великих Луках. Вел активную общественную жизнь, интересовался политикой, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Псковское областное отделение КПРФ приносит свои искренние соболезнования родным и близким ветерана.