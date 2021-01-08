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Общество / Образование

Детский омбудсмен о возвращении к очному обучению: Это решение объективно

8 января 2021 года, 13:36

«Это решение объективно: если ситуация выравнялась, то надо приступать к очной образовательной деятельности», - заявила уполномоченная по защите прав детей в Псковской области Наталия Соколова, комментируя переход к очному обучению в школах региона с 11 января. «Сегодня никто не возьмет на себя ответственность на принятие каких-либо решений без консультаций с Роспотребнадзором и врачами», - добавила она.

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Детский омбудсмен рассказала, что вместе с волонтерами проводила опрос среди родителей, учителей и детей на тему дистанционного обучения. «Большая часть родителей тяжело принимает дистанционку, поскольку это требует специфических навыков и технического оснащения. У учителей тоже есть проблемы: они говорят, что качество образования хромает. Что касается учеников, то все хотят живого общения и ходить в школу», - сообщила Наталия Соколова.

Также, по ее информации, большая часть учительского сообщества России считает, что дистанционка сильно подрывает качество образования и нужно искать возможности: закрывать классы, а не всю систему. «Это была вынужденная мера и мы рады, что дети вновь вернутся в школу», - резюмировала уполномоченная по правам детей.

С 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате. Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса - практически у всех начинается сессия. Вузы – в соответствии с рекомендациями министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме. Все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются. 

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