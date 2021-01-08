В псковских храмах проверили соблюдение требований пожарной безопасности

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактические рейды, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях в период проведения праздничных богослужений. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, инспекторы государственного пожарного надзора оказали помощь настоятелям и работникам храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан.

Сотрудники Главного управления рассказали о самых распространенных источниках возгораний в помещениях церквей и правилах пожарной безопасности, напомнили о необходимости свободного доступа к запасным и эвакуационным выходам из религиозных учреждений, а также разъяснили порядок действий в случае возникновения пожара.