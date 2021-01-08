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Происшествия / Преступление

Росгвардейцы задержали укравшего в магазине алкоголь и одежду псковича

8 января 2021 года, 13:23

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

7 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который пронес через кассовый узел одежду и спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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