Директор псковской школы об отмене удаленки: Просто пора учиться

«Странный вопрос [надо ли выходить с каникул и переходить на очную форму обучения школьникам - «ПП»]. Просто пора учиться», - заявила директор псковской школы № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.
«Странный вопрос [надо ли выходить с каникул и переходить на очную форму обучения школьникам - «ПП»]. Просто пора учиться», - заявила директор псковской школы № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.
Губернатор сообщил, что колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса - практически у всех начинается сессия. Вузы – в соответствии с рекомендациями министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме. «Детали уточняйте у преподавателей», - пояснил Михаил Ведерников.
По его словам, все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются. «Прошу всех относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью – это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей», - подчеркнул Михаил Ведерников.