Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Директор псковской школы об отмене удаленки: Просто пора учиться

8 января 2021 года, 11:30

«Странный вопрос [надо ли выходить с каникул и переходить на очную форму обучения школьникам - «ПП»]. Просто пора учиться», - заявила директор псковской школы № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Директор псковской школы об отмене удаленки: Просто пора учиться
Ольга Федорова
Фото из соцсетей
Напомним, 7 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате

Читайте также
Образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате
Он добавил, что неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в регионе. «На сегодня оснований продолжать обучение в дистанционном режиме нет», - отметил он.

Губернатор сообщил, что колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса - практически у всех начинается сессия. Вузы – в соответствии с рекомендациями министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме. «Детали уточняйте у преподавателей», - пояснил Михаил Ведерников.

По его словам, все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются. «Прошу всех относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью – это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников призвал псковичей за выходные набраться сил на весь 2021 год
Глава Центра СПИД назвала правильным и обоснованным решение о возвращении в Псковской области к очному обучению
Умер штурмовавший Рейхстаг псковский ветеран
В псковских храмах проверили соблюдение требований пожарной безопасности
Детский омбудсмен о возвращении к очному обучению: Это решение объективно
Росгвардейцы задержали укравшего в магазине алкоголь и одежду псковича
Из-за мусоровоза восемь жилых домов в Пскове остались без газа
Еще два жителя Псковской области скончались от коронавируса
В первые дни нового года работу искали более тысячи жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»