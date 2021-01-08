Еще два жителя Псковской области скончались от коронавируса

От коронавируса скончались ещё два жителя Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте. Таким образом, общее число жертв с момента начала пандемии достигло 104.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя и, пожалуйста, соблюдайте все противовирусные требования», - написал глава области.

Он также сообщил, что за последние сутки коронавирус подтвердили у 183 человек. Таким образом, 25366 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области с начала пандемии.

За сутки после лечения от ковида выписано 127 человек.