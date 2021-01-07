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Общество

В первые дни нового года работу искали более тысячи жителей Псковской области

7 января 2021 года, 19:05

В период с 1 по 7 января 2021 года свои резюме на сайте HeadHunter опубликовали около 1 100 тысяч жителей Псковской области, сообщили в пресс-службе hh.ru Северо-Запад.

Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «Бухгалтерия» и «Производство», «ИТ, телеком». Как отмечают аналитики HeadHunter, распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе. «Так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей», - отметили в пресс-службе.

Среди жителей Псковской области, которые решили сменить работу в начале года, 51% - мужчины. Каждый второй соискатель имеет больше 6 лет опыта. В 49% случаев это люди от 30 до 40 лет. Причем, почти 7% соискателей, опубликовавших или обновивших резюме в первые дни января - старше 50 лет.

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