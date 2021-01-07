С 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в регионе. «На сегодня оснований продолжать обучение в дистанционном режиме нет», - отметил он.

Глава региона также сообщил, что колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса - практически у всех начинается сессия. Вузы – в соответствии с рекомендациями министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме. «Детали уточняйте у преподавателей», - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор также обратил внимание на то, что все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются. «Прошу всех относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью – это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей», - подчеркнул Михаил Ведерников.