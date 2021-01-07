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Общество

Еще два человека скончалось от коронавируса в Псковской области

7 января 2021 года, 14:53

Еще два человека скончалось от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 25183 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 167 за минувшие сутки. Выздоровело 12943 пациентов, скончалось — 104. На данный момент проведено 220180 исследований.

Количество заболевших в муниципалитетах Псковской области следующее: Псков – 9308, Великие Луки – 4827, Бежаницкий район — 212, Великолукский район – 642, Гдовский район – 268, Дедовичский район – 340, Дновский район — 256, Красногородский район – 149, Куньинский район – 192, Локнянский район — 172, Невельский район – 995, Новоржевский район – 254, Новосокольнический район – 515, Опочецкий район – 649, Островский район – 1169, Палкинский район – 299, Печорский район – 518, Плюсский район – 345, Порховский район – 800, Псковский район – 2122, Пустошкинский район – 172, Пушкиногорский район — 163, Пыталовский район – 163, Себежский район – 291, Струго-Красненский район – 246, Усвятский район – 107.

Также коновирусной инфекцией заразились 9 иногородних граждан.

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