Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Полиция продолжает розыск пропавшей летом жительницы Островского района

7 января 2021 года, 13:16

Полиция продолжает розыск пропавшей летом жительницы Островского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 11 августа 2020 года без вести пропала 44-летняя Викторова Елена Николаевна, проживающая в деревне Дуловка Островского района. Женщина ушла из деревни Бахарево Островского района и до настоящего времени местонахождение её неизвестно.


Полиция продолжает розыск пропавшей летом жительницы Островского района
Викторова Елена Николаевна
Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

Приметы: рост до 150 см; худощавого телосложения; лицо овальное; волосы темно-русые, короткие; глаза карие; на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах розовые - резиновые шлепки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Викторовой , просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате
Рождественские мероприятия в Псковской области прошли без происшествий
Количество вызовов «Скорой» в Псковской области достигает до 920 в сутки
Еще два человека скончалось от коронавируса в Псковской области
Михаил Ведерников о новом статусе псковского музея: Это важный этап для одного из ключевых объединённых музейных комплексов
18 больных коронавирусной инфекцией выявлено в очагах распространения заболевания
Два новых очага распространения коронавируса выявлено в минувшие сутки в Псковской области
Митрополит Тихон обратился к псковичам с Рождественским посланием
Михаил Ведерников: В Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему

Комментарии

Авторизация
No comments
«Поддержка будет»

Политика / Финансы
23 ноября 21:11

«Поддержка будет»

Владимир Путин пообещал помочь Псковской области
Кто из депутатов следующий на сокращение?

Политика / Власть
20 ноября 10:05

Кто из депутатов следующий на сокращение?

Как псковские партийцы относятся к идее «секвестировать» гордумы Пскова и Великих Лук
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание