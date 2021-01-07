Полиция продолжает розыск пропавшей летом жительницы Островского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 11 августа 2020 года без вести пропала 44-летняя Викторова Елена Николаевна, проживающая в деревне Дуловка Островского района. Женщина ушла из деревни Бахарево Островского района и до настоящего времени местонахождение её неизвестно.

Приметы: рост до 150 см; худощавого телосложения; лицо овальное; волосы темно-русые, короткие; глаза карие; на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах розовые - резиновые шлепки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Викторовой , просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.