Михаил Ведерников о новом статусе псковского музея: Это важный этап для одного из ключевых объединённых музейных комплексов

«Это важный этап для одного из ключевых объединённых музейных комплексов не только Псковской области, но и всей страны», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников решение правительства о передаче в федеральную собственность Псково-Изборского музея-заповедника.

По словам Михаила Ведерникова, всего из региональной собственности передаются 300 объектов, 74 из которых – это памятники федерального значения, имеющие мировую ценность. «Новый статус позволит привлекать дополнительные средства на развитие собственных фондов музея, на строительство и продвижение современных площадок, повышение зарплат сотрудников. Мы проделали большую работу и рады этому долгожданному событию», - отметил глава региона.

Губернатор также поблагодарил правительство РФ и министерство культуры и поздравидл команду музея.