18 больных коронавирусной инфекцией выявлено в очагах распространения заболевания

18 больных коронавирусной инфекцией выявлено в двух новых очагах распространения заболевания, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Спасо-Елизаровском женском монастыре коронавирусом заразились 11 человек, в Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Порховском районе — болезнь выявлена у 7 человек.

Напомним, что в Псковской области обнаружили две новых вспышки коронавирусной инфекции. «В очагах проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», - отмечает Telegram-канал.