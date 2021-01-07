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Общество

18 больных коронавирусной инфекцией выявлено в очагах распространения заболевания

7 января 2021 года, 11:02

18 больных коронавирусной инфекцией выявлено в двух новых очагах распространения заболевания, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Спасо-Елизаровском женском монастыре коронавирусом заразились 11 человек, в Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Порховском районе — болезнь выявлена у 7 человек.

Напомним, что в Псковской области обнаружили две новых вспышки коронавирусной инфекции. «В очагах проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», - отмечает Telegram-канал.

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