Митрополит Тихон обратился к псковичам с Рождественским посланием

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к псковичам с Рождественским посланием:

«Два тысячелетия, и во времена радостного благоденствия, и во времена тяжких испытаний, Церковь неизменно и непоколебимо прославляет непостижимое человеческому уму “таинство славное и преславное” – Рождество Господа нашего Иисуса Христа.

Напасти, болезни, всемирные треволнения проносятся над Церковью Божией, но они не в силах лишить сердца православных ликующей молитвы благодарения и прославления Родившегося в мир Богомладенца. Он – самый Прекрасный, самый Близкий и самый Дорогой в жизни для каждого из нас. В Нем – наша любовь, наше упование и наше спасение.

Да пребудет Родившийся Господь Иисус Христос в ваших домах, в семьях, в ваших любящих и верных Ему сердцах! Да пребудем и мы с нашим Богом и Господом, Рождеством Своим пришедшим в мир нашего ради спасения, ныне и присно и во веки веков.

С Рождеством Христовым!»