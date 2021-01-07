Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Православные псковичи отмечают Рождество

7 января 2021 года, 00:01

7 января православные псковичи отмечают Рождество. Рождество у христиан один из главных церковных праздников.  Праздник установлен в честь рождения  во плоти Иисуса от Девы Марии.

Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают также Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православная Церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда (в частности, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

В честь Рождества православные храмы проводят торжественные службы. Они начались 6 января — в Сочельник. Вечером проходило Всенощное бдение с литией, а в ночь на 7 января начинается Рождественская заутреня и ранняя Божественная литургия.

Традиционно в канун праздника на территории храмов появляются снежные Рождественские вертепы. Внутри вертепа воспроизводится сцена Рождества. Неизменными персонажами являются Дева Мария, младенец Иисус и почти всегда Святой Иосиф.

С Рождества до Крещения (19 января) наступают святки, когда можно колядовать и гадать.


ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Согласно Евангелию, римский император Август, в то время правивший Иудеей, огласил обязательную перепись населения, согласно которой каждый обязан был отметиться именно в том городе или населенном пункте, где он родился. Так Иосиф отправился с Пресвятой Девой Марией в город, откуда он был родом, в Вифлеем. Места для ночлега они не нашли, гостиницы были переполнены, поэтому Иосиф и Мария расположились на ночь в пещере («вертеп» на древнеславянском), куда обычно загоняли домашний скот. В этой пещере и родился Иисус. Новорожденный младенец был положен в ясли, а Пресвятую Деву Марию далее в Евангелии именуют Богородицей. О рождении Спасителя Ангел известил пастухов, и они первые пришли поклониться Христу. Следом на поклон с подарками пришли восточные мудрецы - волхвы, которых к новорожденному младенцу привела загоревшаяся на небе новая звезда, названная Вифлеемской.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Тихон обратился к псковичам с Рождественским посланием
Михаил Ведерников: В Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему
Пассажиры «Ласточки» встречают Рождество в застрявшем поезде
13 тысяч тонн мяса экспортировалось с территории Псковской области в 2020 году
Энергетики продолжают работу по подключению оставшихся без электричества домовладений Псковской области
Жительница Куньинского района стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село»
Псковские пожарные напомнили правила безопасности при использовании свечей
Стоявшего на дороге пешехода сбили в Новосокольническом районе
Росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность псковичей на праздничных мероприятиях

Комментарии

Авторизация
No comments
100 главных событий 2020 года

Общество
31 декабря 09:00

100 главных событий 2020 года

Чем запомнился в Псковской области минувший год?
Праздник под маской

Общество
30 декабря 12:33

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи
Продолжая преодолевать границы

Общество / Образование
29 декабря 10:04

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»