Михаил Ведерников: В Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему

Глава региона отметил, что это «замечательный и добрый праздник, который веками собирает у домашнего очага миллионы российских семей». «Это день старинных традиций, непроходящих христианских ценностей и светлых помыслов. Сегодня каждый верующий ощущает искренний душевный подъем стремится к созиданию и совершенствованию», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что «именно в Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему, потому что во всех благих делах сопутствует удача и помощь Божья». «Друзья, пусть волшебство сочельника наполнит вас счастьем и надеждой принесет благополучие и крепкое здоровье, разделяю с вами радость этого праздника и желаю мира, согласия и любви в вашем доме», - пожелал Михаил Ведерников псковичам.