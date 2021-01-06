13 тысяч тонн мяса экспортировалось с территории Псковской области в 2020 году

В 2020 году с территории Псковской области экспортировалось 13 тысяч тонн мяса и мясосырья, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Также оформлены документы на экспортные поставки более 1 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, 372 тонны сырья животного происхождения, почти 3 тонны готовой продукции, а также 180,5 тонн кормов и кормовых добавок. Всего территориальным управлением Россельхознадзора в Псковской области был осуществлён ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль для отправки на экспорт 762 партий продукции животного происхождения и кормов и 6 183 партий продукции растительного происхождения, произведённых предприятиями Псковской области.

На экспорт в 50 стран мира было отправлено 26,3 тыс. тонн торфа, 3,6 тыс. тонн семян рапса для переработки, 3,3 тыс. тонн пшеницы, 197,5 тонн лисичек, 115,8 тонн клюквы, 82,5 тонн продовольственного картофеля, а также 124,6 тыс. м3 пиломатериалов, 71,3 тыс. м3 деловой древесины, 33,7 тыс. м3 дров, щепы и 48,9 тыс. м3 торфа.

Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора убедились в полном соответствии направляемой на экспорт продукции всем необходимым ветеринарным и карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.