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Общество

Энергетики продолжают работу по подключению оставшихся без электричества домовладений Псковской области

6 января 2021 года, 20:02

Энергетики продолжают работу по подключению оставшихся без электричества домовладений Псковской области. Как сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, на данный момент без электричества остаются несколько сотен домов в Себежском, Опочецком и Псковском районах.

«Мы в круглосуточном режиме взаимодействуем с энергетиками, главами поселений и районов, МЧС и экстренными службами. Россети сообщают, что до полного завершения отработки индивидуальных заявок сохраняется режим повышенной готовности, бригады (более 700 чел) и техника (более 200 ед) будут продолжать круглосуточно заниматься устранением аварий», - отмечает глава региона.

По его словам, энергетики делают всё возможное, чтобы максимально быстро закрыть все оставшиеся вопросы.

Губернатор также напоминает жителям области, которых затронуло отключение, что заявку можно оставить по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф .

«Также можно писать мне в директ: название района, населённого пункта, ФИО и номер тел контактного лица», - добавил он.

Отметим, что из-за двух циклонов и ледяного дождя, последовательно накрывших Псковскую область, часть домовладений региона остались без электричества.

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