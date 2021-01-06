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Общество

Псковские пожарные напомнили правила безопасности при использовании свечей

6 января 2021 года, 15:19

Свечи – это один из главных атрибутов Рождества, они помогают создавать праздничное и торжественное настроение. Свечи зажигают как в церквях, так и дома. В связи с этим псковские пожарные напомнили правила безопасности при использовании свечей.

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области советуют:

-ни в коем случае не оставлять свечи непотушенными, если вы уходите из дома или ложитесь спать;

- не размещать свечи в непосредственной близости от предметов, которые легко могут загореться: шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк;

устанавливайте свечу в подсвечник из прочного, надежного и негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники;

-убедиться, что фитиль не слишком длинный. Если его длина превышает 1 см, его нужно подрезать, иначе пламя будет слишком большим и может выйти из-под контроля.

- хранить свечи в месте, недоступном для детей;

если вы планируете зажечь сразу несколько свечей, нужно размещать их на расстоянии не менее 10 см друг от друга.

- не ждать, пока пламя погаснет полностью. Нужно гасить свечу, оставляя около двух сантиметров до края подсвечника, во избежание его деформации.

- пламя лучше не задувать, а гасить колпачком или ложкой.

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