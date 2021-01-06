Росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность псковичей на праздничных мероприятиях

Росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, на территории Псковской области 6 и 7 января запланированы праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, будут обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении торжественных богослужений на территории региона.