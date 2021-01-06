В Великих Луках открылись безопасные горки для катания на ватрушках. Как сообщает портал luki.ru , аттракцион оборудовали в городском парке культуры и отдыха.

В парке можно арендовать ватрушку. Кататься можно на одной ватрушке можно только по одному. Есть ограничения и по возрасту. Так, самая большая горка разрешена детям с 8 лет. Малышей допускают на горки только в сопровождении взрослого.

Горки работают до закрытия парка.