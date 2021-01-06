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Общество

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрирован 261 новый случай заболевания коронавирусом

6 января 2021 года, 12:13

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрирован 261 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего с начала пандемии насчитывается 25016 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 12769 человек, в том числе, 267 — за минувшие сутки. Скончалось 102 пациента. На данный момент проведено 219089 исследований на ковид.

Количество заболевших по районам области следующее: Псков – 9251, Великие Луки – 4791, Бежаницкий район — 211, Великолукский район – 638, Гдовский район – 267, Дедовичский район – 338, Дновский район — 255, Красногородский район – 148, Куньинский район – 190, Локнянский район — 172, Невельский район – 991, Новоржевский район – 251, Новосокольнический район – 512, Опочецкий район – 649, Островский район – 1168, Палкинский район – 299, Печорский район – 504, Плюсский район – 344, Порховский райо Пыталовский район – 163, Себежский район – 288, Струго-Красненский район – 245, Усвятский район – 107. Среди зараженных 9 иногородних.

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