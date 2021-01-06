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Культура

Псково-Изборский музей-заповедник получил федеральный статус

6 января 2021 года, 11:15

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил федеральный статус. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 31 декабря 2020 г.

«Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России», - говорится в документе.

В распоряжении также отмечается, что Росимуществу совместно с Минкультуры России и администрацией Псковской области необходимо обеспечить обеспечить в установленном порядке принятие имущественного комплекса музея в федеральную собственность.

Напомним, что объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года, его возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. Кроме того, по его мнению, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.

СПРАВКА

Псковский музей-заповедник открыт в 1876 году и является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входит восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь XII—XVII вв.

Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.

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