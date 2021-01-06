Псково-Изборский музей-заповедник получил федеральный статус

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил федеральный статус. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 31 декабря 2020 г.

«Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России», - говорится в документе.

В распоряжении также отмечается, что Росимуществу совместно с Минкультуры России и администрацией Псковской области необходимо обеспечить обеспечить в установленном порядке принятие имущественного комплекса музея в федеральную собственность.

Напомним, что объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года, его возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. Кроме того, по его мнению, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.