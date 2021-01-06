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Общество

Рождественский сочельник наступил у православных христиан

6 января 2021 года, 10:41

Рождественский сочельник наступил у православных христиан 6 января. В этот день верующие завершают 40-дневный пост и готовятся к одному из главных христианских праздников — Рождеству.

В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. С Рождества начинаются святки («святые дни», «святые вечера»), которые продолжаются 12 дней. В народной традиции святки всегда сопровождались гуляньями, играми, представлениями ряженых, гаданиями, а также колядованием (пением обрядовых песен, колядок).

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