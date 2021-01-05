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Общество

Перед въездом на подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки

5 января 2021 года, 20:31

Перед въездом на цепные подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Перед въездом на подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки

Как уточняет Псковское агентство информации, эта мера временная. В будущем администрация района по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области планирует установить перед мостами автоматические барьеры.

Перед въездом на подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки

Поводом для установки блоков стал инцидент, произошедший 4 января: девушка за рулем автомобиля проехала по пешеходным мостам. Соответствующее видео она выставила в свои социальные сети. Однако, вместо лайков нарушительнице стали приходить сотни комментариев разгневанных жителей Псковской области.

Личность катавшейся по подвесным мостам уже установили. Девушке выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.

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