Перед въездом на подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки

Перед въездом на цепные подвесные мосты в Острове появились железобетонные блоки, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Как уточняет Псковское агентство информации, эта мера временная. В будущем администрация района по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области планирует установить перед мостами автоматические барьеры.

Поводом для установки блоков стал инцидент, произошедший 4 января: девушка за рулем автомобиля проехала по пешеходным мостам. Соответствующее видео она выставила в свои социальные сети. Однако, вместо лайков нарушительнице стали приходить сотни комментариев разгневанных жителей Псковской области.

Личность катавшейся по подвесным мостам уже установили. Девушке выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.