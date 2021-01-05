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Экономика

Планы по нацпроекту «Цифровая экономика» выполнены в Псковской области на 100%

5 января 2021 года, 14:40

Планы по национальному проекту «Цифровая экономика» выполнены в Псковской области на 100%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 

На реализацию мероприятий в рамках нацпроекта было выделено 5,3 млн рублей. 

Планы по нацпроекту «Цифровая экономика» выполнены в Псковской области на 100%

По его словам, ключевым направлением проекта стало обеспечение широкого доступа к высокоскоростному интернету. «В Псковской области с этим большие проблемы. В течение года мы подключили 193 социально-значимых объекта, из них 97 ФАПов и других учреждений здравоохранения, а также 46 школ и колледжей», - отметил глава региона.

В настоящее время доступ к интернету имеют все больницы и поликлиники региона. Подключение во всех школах, колледжах и на объектах пожарной охраны планируется завершить к 2022 году.

В минувшем году также было реализовано мероприятие на стыке двух нацпроектов – «Демография» и «Цифровая экономика». 340 женщин в декрете и с детьми дошкольного возраста прошли курсы дополнительного образования, разработанные на базе ПсковГУ. В рамках обучения женщины освоили цифровые технологии и трёхмерное моделирование.  

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