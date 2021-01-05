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Происшествия / ДТП

Жертвой аварии в Стругокрасненском районе стал студент ПсковГУ из Туркмении

5 января 2021 года, 11:45

Установлена личность погибшего в ДТП, которое произошло 4 декабря в Стругокрасненском районе, сообщает Псковское агентство информации. Жертвой аварии стал студент ПсковГУ из Туркмении.

Жертвой аварии в Стругокрасненском районе стал студент ПсковГУ из Туркмении

Фото Псковского агентства информации

Происшествие случилось около 7 утра на трассе Санкт-Петербург — Невель в районе деревни Гмырино. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль налетел на дорожное ограждение и вылетел в кювет.

В салоне было всего два человека. Водитель скончался, пассажир не пострадал.

Жертвой аварии в Стругокрасненском районе стал студент ПсковГУ из Туркмении

Фото Псковского агентства информации

За рулем «Рено Логан» находился уроженец Туркменистана города Губадаг Дашогузского велаята. 27-летний Акмухаммет Отузов приехал в Псков учиться. Он был студентом второго курса Псковского государственного университета на физико-математическом факультете.

В свободное от учебы время молодой человек подрабатывал частным таксистом.

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