Жертвой аварии в Стругокрасненском районе стал студент ПсковГУ из Туркмении

Установлена личность погибшего в ДТП, которое произошло 4 декабря в Стругокрасненском районе , сообщает Псковское агентство информации. Жертвой аварии стал студент ПсковГУ из Туркмении.

Происшествие случилось около 7 утра на трассе Санкт-Петербург — Невель в районе деревни Гмырино. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль налетел на дорожное ограждение и вылетел в кювет.

В салоне было всего два человека. Водитель скончался, пассажир не пострадал.