Жертвой аварии в Стругокрасненском районе стал студент ПсковГУ из Туркмении

Установлена личность погибшего в ДТП, которое произошло 4 декабря в Стругокрасненском районе, сообщает Псковское агентство информации. Жертвой аварии стал студент ПсковГУ из Туркмении.
Установлена личность погибшего в ДТП, которое произошло 4 декабря в Стругокрасненском районе, сообщает Псковское агентство информации. Жертвой аварии стал студент ПсковГУ из Туркмении.
Происшествие случилось около 7 утра на трассе Санкт-Петербург — Невель в районе деревни Гмырино. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль налетел на дорожное ограждение и вылетел в кювет.
В салоне было всего два человека. Водитель скончался, пассажир не пострадал.
За рулем «Рено Логан» находился уроженец Туркменистана города Губадаг Дашогузского велаята. 27-летний Акмухаммет Отузов приехал в Псков учиться. Он был студентом второго курса Псковского государственного университета на физико-математическом факультете.
В свободное от учебы время молодой человек подрабатывал частным таксистом.