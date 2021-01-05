Еще 242 человека заболели COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе подтвердилось 24 тыс. 755 случаев этого заболевания.

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове (всего 9 тыс. 166) – 86 человек. 28 человек заразились в Великих Луках (всего 4 тыс. 759) и 26 – в Псковском районе (всего 2 тыс. 97). 23 ковидбольных обнаружили в Новосокольническом районе (всего 506). 14 инфицированных выявили в Невельском районе (всего 978), 11 – в Бежаницком (всего 209) и 10 – в Порховском (всего 765).