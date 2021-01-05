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Общество / Здоровье

Еще 242 человека заболели COVID-19 в Псковской области

5 января 2021 года, 10:15

Еще 242 человека заболели COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии в регионе подтвердилось 24 тыс. 755 случаев этого заболевания.

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове (всего 9 тыс. 166) – 86 человек. 28 человек заразились в Великих Луках (всего 4 тыс. 759) и 26 – в Псковском районе (всего 2 тыс. 97). 23 ковидбольных обнаружили в Новосокольническом районе (всего 506). 14 инфицированных выявили в Невельском районе (всего 978), 11 – в Бежаницком (всего 209) и 10 – в Порховском (всего 765).

Еще 242 человека заболели COVID-19 в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В остальных муниципалитетах региона подтвердилось менее 10 случаев коронавируса, а в некоторых - ни одного.

4 января от коронавируса поправились 88 пациентов. Всего выздоровело 12 тыс. 502 человека. Количество умерших — 101 человек.

За минувшие сутки провели 1 тыс. 115 исследований на коронавирус. Всего тестирование в Псковской области прошли 217 тыс. 956 человек. «Темпы тестирования восстанавливаются», - подчеркнул глава региона. 

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