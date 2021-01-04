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Общество

Псковскую область предложили сделать пилотным проектом в рамках полной модернизации энергосистемы региона

4 января 2021 года, 20:26

Псковская область может стать пилотным проектом в рамках полной модернизации энергосистемы региона. Предложение сделать регион пилотным высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время доклада президенту России о ситуации по восстановлению электроснабжения в регионе.

Эту идею он обсудил с главой «Россетей» Павлом Ливинским и заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

«Мы со своей стороны готовы включиться, в том числе финансовые средства предусмотреть. Мы видим, что погодные условия нас не балуют, надо принимать соответствующие решения для профилактики долговременных аварийных отключений. У нас также есть несколько предприятий, которые готовы принять участие в данной программе и изготовить необходимое оборудование», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, он выразил благодарность энергетикам, сотрудникам МЧС и экстренных служб.

«Повреждений было много, все они были достаточно серьезные. В круглосуточном режиме осуществлялись работы, на сегодняшний день большая часть проблем решена», — отметил он.

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