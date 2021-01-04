На пожарах в Псковской области погибли два человека

С начала 2021 года на территории Псковской области зафиксировано 17 пожаров, погибли два человека. Главной причиной возгорания в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнем, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Один из пожаров, в котором погиб человек, произошел в д. Павы Порховского района рано утром 1 января, второй — 2 января в д. Гришино Островского района. В обоих случаях причиной гибели людей явилось неосторожное обращение с огнем, подчеркнули в ГУ МЧС России по региону.

В связи с ростом числа пожаров в ведомстве напомнили основные правила безопасности, соблюдая которые получится избежать пожара:

- при пользовании электричеством включайте в электросеть только исправные электроприборы при наличии под ними несгораемой подставки;

- не допускайте долговременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети;

- следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов;

- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами;

- при наличии запаха газа в помещении, нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения;

- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

- не сушите белье над газовой плитой;

- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании горючими жидкостями;

- будьте осторожны с открытым огнем. Наибольшее число пожаров в жилых домах происходит от небрежного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

В случае пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112.