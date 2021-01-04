Еще один автомобиль вылетел в кювет на дорогах Псковской области

На дороге Усвяты — Великие Луки в Великолукском районе автомобиль ВАЗ-21214 вылетел в кювет и перевернулся, сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло в понедельник, 4 января, в 8:50. Водитель — житель деревни Торчилово (Великолукский район) - выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Врачи «скорой», приехавшие на место ДТП диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клети и сотрясение головного мозга.

Двумя часами ранее в Стругокрасненском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель в кювет вылетел «Рено Логан», водитель в результате ДТП погиб.

В ГИБДД напоминают о необходимости внимательно следить за дорожной обстановкой, особенно в зимнее время, соблюдать скоростной режим.