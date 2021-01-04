Катавшуюся по подвесным мостам в Острове девушку нашли в Санкт-Петербурге

Катавшуюся по подвесным мостам в Острове девушку нашли в Санкт-Петерубрге. Как сообщил Псковскому агентству информации глава района Дмитрий Быстров, полиция сработала оперативно.

Накануне 30-летняя нарушительница уехала в Санкт-Петербурге, где ее и нашли сотрудники полиции. Девушка оштрафована.

Известно, что в Острове проживают ее родители, а значит, она точно знала, что мосты пешеходные и ездить по ним нельзя.

Отметим, что об инциденте стало известно после того, как видео с «покатушек» появилось на странице девушки в сети Instagram. Вместо ожидаемых лайков, она получила порцию порицающих комментариев от жителей Острова. После негативных отзывов свою страницу она удалила.