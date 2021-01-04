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Происшествия / ЧП

Вызывающе дерзкий поступок — эксперт о скандальном проезде авто по цепным мостам в Острове

4 января 2021 года, 12:56

Вызывающе дерзкий поступок — эксперт о скандальном проезде авто по цепным мостам в Острове
Цепные мосты в Острове
Фото «Псковской правды»
«Вызывающе дерзким поступком» назвал действия девушки, которая проехала на автомобиле по цепным подвесным мостам в Острове, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Комментируя «Псковской правде» скандальный случай», глава комитета отметил, что движение транспорта по мостам ограничено правилами дорожного движения, на подъездах к мостам установлены знаки «Пешеходная зона». Однако состояние мостов позволяет ездить по ним на машинах, в особых случаях, например, когда гроб с телом покойного везут на отпевание в Никольскую церковь, расположенную на острове, на который и наведены уникальные мосты XIX века.

Однако закон Псковской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия» позволяют региональным властям запретить или ограничить движение транспорта по памятникам культуры или в их охранной зоне.

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области с этой инициативой в отношении островских мостов намерен обратиться в адрес губернатора Михаила Ведерникова.

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает местонахождение девушки, находившейся за рулем автомобиля, ей грозит административное наказание.

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