Вызывающе дерзкий поступок — эксперт о скандальном проезде авто по цепным мостам в Острове

«Вызывающе дерзким поступком» назвал действия девушки , которая проехала на автомобиле по цепным подвесным мостам в Острове, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Комментируя «Псковской правде» скандальный случай», глава комитета отметил, что движение транспорта по мостам ограничено правилами дорожного движения, на подъездах к мостам установлены знаки «Пешеходная зона». Однако состояние мостов позволяет ездить по ним на машинах, в особых случаях, например, когда гроб с телом покойного везут на отпевание в Никольскую церковь, расположенную на острове, на который и наведены уникальные мосты XIX века.

Однако закон Псковской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия» позволяют региональным властям запретить или ограничить движение транспорта по памятникам культуры или в их охранной зоне.

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области с этой инициативой в отношении островских мостов намерен обратиться в адрес губернатора Михаила Ведерникова.

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает местонахождение девушки, находившейся за рулем автомобиля, ей грозит административное наказание.