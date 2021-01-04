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Происшествия

«Россети» планируют сегодня завершить восстановление основной сети в Псковской области

4 января 2021 года, 12:22

«Россети» планируют сегодня завершить восстановление основной сети в Псковской области.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер Группы «Россети» Андрей Майоров прибыл в Псков для контроля ликвидации последствий аномальных осадков в электросетевом комплексе региона.

Сегодня планируется завершить восстановление основной сети и сосредоточиться на локальных заявках потребителей.

Специалисты «Россетей» продолжают работу в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств компании «Россети» составляет 163 мобильных подразделений в составе 620 человек. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 бригад – более 200 человек из соседних регионов.

Отметим, что все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объёме.

Напомним, энергетики ликвидируют последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. 

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