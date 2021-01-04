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Происшествия / ЧП

Скандал в Острове: золотая молодежь катается по подвесным мостам на автомобиле

4 января 2021 года, 11:49

Скандал в Острове: золотая молодежь катается по подвесным мостам на автомобиле
Стоп-кадр из скандального видео
В Острове разразился скандал из-за видео, опубликованного в социальных сетях. На нем видно, как девушка за рулем автомобиля проезжает по цепным подвесным мостам, въезд на которые на машинах запрещен.

Видео появилось в соцсетях накануне, 3 января, и уже набрало сотни комментариев разгневанных жителей не только Острова, но и со всей Псковской области.

В тот же день отделом МВД России по Островскому району по факту опубликованного видео была начата проверка, устанавливается личность и местонахождение девушки, бывшей за рулем авто. Ей грозит административное наказание по статьям 12.5 ч.1 и ст. 12.16 ч.2 КоАП РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скандал в Острове: золотая молодежь катается по подвесным мостам на автомобиле
Стоп-кадр из скандального видео
Уникальные цепные мосты XIX века, аналогов которым в России нет, были капитально отреставрированы и открыты в конце 2020 года. Благодаря подсветке они быстро стали излюбленным местом для туристов.

Жители Острова в своих комментариях также просят установить знаки, однозначно запрещающие проезд по цепным мостам, и даже вернуть бетонные блоки, которые раньше не давали транспорту въезжать на цепные мосты.

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