Скандал в Острове: золотая молодежь катается по подвесным мостам на автомобиле

Видео появилось в соцсетях накануне, 3 января, и уже набрало сотни комментариев разгневанных жителей не только Острова, но и со всей Псковской области.

В тот же день отделом МВД России по Островскому району по факту опубликованного видео была начата проверка, устанавливается личность и местонахождение девушки, бывшей за рулем авто. Ей грозит административное наказание по статьям 12.5 ч.1 и ст. 12.16 ч.2 КоАП РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.