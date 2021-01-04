Не обманывайтесь снижением цифр — Михаил Ведерников прокомментировал число зараженных коронавирусом

На 195 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Псковской области. Данные опубликовал в своем Инстаграме губернатор региона Михаил Ведерников. Отметим, что на протяжении почти месяца число выявленных зараженных составляло ежедневно 350-400 человек. То есть 3 января зафиксировано двукратное уменьшение числа заболевших за сутки.

Однако губернатор призвал жителей области не расслабляться. «Не обманывайтесь снижением цифр. Система здравоохранения по-прежнему работает в крайне напряженном режиме», - написал он.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 24513 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 178 человек, а с марта 2020 года — 12414 человек.