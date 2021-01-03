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Происшествия / ЧП

До конца дня восстановят электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области

3 января 2021 года, 20:47

До конца дня полностью восстановят электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Россети Северо-Запад».

До конца дня восстановят электроснабжение в южных и восточных районах Псковской области

Специалисты компании занимаются ликвидацией последствий ледяного дождя и сильного снегопада в регионе круглосуточно. Высвободившиеся бригады перебрасываются на усиление других группировок. Так, энергетики, освободившиеся на южных и восточных районах, будут переброшены в северные и западные муниципалитеты области.

Всего электроснабжение в Псковской области восстанавливают 146 мобильных подразделений. 3 января на помощь псковским специалистам прибыли еще 15 бригад из других регионов.

Для временного подключения жителей региона задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. 

Ранее сообщалось о том, что энергетики восстановили электроснабжение в 80% населенных пунктов Псковской области, пострадавших от ледяного дождя и сильного снегопада.

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