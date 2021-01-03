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Происшествия / ЧП

Губернатор Псковской области доложил президенту о восстановлении электроснабжения после ледяного дождя

3 января 2021 года, 19:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя. Об этом сообщается на сайте президента России.

Губернатор Псковской области доложил президенту о восстановлении электроснабжения после ледяного дождя

Из-за неблагоприятного явления без электроэнергии осталось несколько тысяч человек. Однако, благодаря слаженной работе всех служб, прежде всего МЧС, удалось восстановить энергоснабжение для большей части пострадавших. 

По словам главы региона, последствия непогоды будут окончательно устранены к вечеру 4 января.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили электроснабжение в 80% населенных пунктов Псковской области, пострадавших от ледяного дождя и сильного снегопада. 

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