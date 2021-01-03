Планы по нацпроекту «Здравоохранение» выполнены в Псковской области на 99,9%

По словам главы региона, в 2020 году исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проходило в сложных условиях: многие профильные специалисты были привлечены к борьбе с COVID-19. «Тем не менее, к концу года планы выполнены в полном объёме», - подчеркнул он.

Планы по нацпроекту «Здравоохранение» выполнены на 99,9%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Так, было закуплено и установлено 90 единиц медоборудования в организациях онкологического и сердечно-сосудистого профилей. В частности, 184 млн рублей было направлено на приобретение ангиографа и линейного ускорителя для псковских клиник.

На 84,3 млн рублей были закуплены лекарства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Часть средств - 17 млн рублей – было потрачено на капремонт первого этажа Великолукской детской городской поликлиники. В медучреждении появилось новое оборудование для офтальмологического и рентгенологического кабинетов, а также аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.

Кроме того, 21 млн рублей пошел на выплаты студентам-целевикам и медработникам при первом трудоустройстве. К работе в минувшем году удалось привлечь 85 человек среднего медперсонала и 43 врача.

Михаил Ведерников отметил, что оснащение медорганизаций новой техникой продолжится и в 2021 году. В частности, в Псковскую областную клиническую больницу и онкодиспансер закупят два томографа. Аукционные процедуры по ним были запущены уже в 2020-м году.